Falsche Polizisten inszenieren Ermittlungen

Die Polizei sucht Zeugen eines Geschehens, das sich am 11. Februar zwischen 17 und 18 Uhr in Soltau auf der Verlängerung der Lüneburger Straße (B 71) in Richtung Munster, hinter dem Ortsausgang und vor den Bahnschienen, linksseitig an der Bushaltestelle, ereignete.

Ein älterer Mann aus Soltau deponierte in einem Mülleimer neben dem Bushaltestellenhaus eine weiße Tasche mit mehreren Tausend Euro sowie Schmuck. Zuvor war er von falschen Polizeibeamten angerufen und im Rahmen einer vorgetäuschten verdeckten Ermittlung gebeten worden, seine Ersparnisse sowie den Schmuck in der Tonne abzulegen. Die Täter haben den Ablageort an der stark frequentierten Straße vermutlich zwischen 17 und 18 Uhr aufgesucht und die Tasche an sich genommen.

Die Polizei fragt nun: Wer hat zu der fraglichen Zeit am genannten Ort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind an den Tagen zuvor in der näheren Umgebung Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die im Tatzusammenhang stehen könnten? Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau telefonisch unter Telefon (05191) 93800 entgegen.