Falscher Handwerker klingelt an der Haustür

WALSRODE - 26. November 2022 - 14:00 UHR - VON REDAKTION

Am Donnerstagmittag ist eine 82-jährige Walsroderin in einem Mehrfamilienhaus an der Posener Straße in Walsrode Opfer eines falschen Handwerkers geworden. Der Unbekannte gab sich als Heizungstechniker aus, gelangte so in die Wohnung des Opfers, lenkte