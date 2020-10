Falsches Gewinnspiel und falsche Polizisten

In den vergangenen Tagen ist es in Soltau, Walsrode und Hodenhagen zu vermehrten Anrufen durch falsche Polizeibeamte und betrügerischen Gewinnbenachrichtigungen gekommen. In Soltau und Walsrode gaben sich die Täter per Telefon als Polizeibeamte aus und versuchten zu erfragen, ob und welche Wertgegenstände die angerufenen Bürger zu Hause aufbewahren. Die Angerufenen schöpften schnell Verdacht, so dass es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist.

In weiteren Fällen riefen die Täter ältere Mitmenschen an und suggerierten, dass diese bei einem Gewinnspiel einen hohen Geldbetrag gewonnen hätten. Vor der Auszahlung sollten die Geschädigten 900 Euro für Gebühren bezahlen. Auch in diesen Fällen konnten die Anrufe als Betrugsversuche erkannt werden.