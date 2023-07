Felix-Nussbaum-Schule: “Reaching For The Stars - greifen nach den Sternen”

“Reaching for the stars - Wir greifen nach den Sternen”. Dieses Motto hatten sich die Schülerinnen und Schüler für ihre diesjährige Verabschiedung von der Felix-Nussbaum-Schule gewünscht. Insgesamt fünf 10. Klassen und 15 Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 9 wurden von ihren Klassenlehrkräften verabschiedet. 45 Schülerinnen und Schüler erreichten den erweiterten Sekundarabschluss I, 29 den Sek. I Realschulabschluss und 15 den Hauptschulabschluss. Einige Schülerinnen und Schüler wechseln zur Berufsbildenden Schule, um dort ihren Schulabschluss zu erreichen. Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise aus der Ukraine in der Sprachlernklasse untergekommen waren, wiederholen den 10. Jahrgang, um weiter Unterstützung bei den Sprachkenntnissen zu erhalten.

Schulleiter Rüdiger Strack sprach den Schülerinnen und Schülern Mut für die Zukunft zu, fand aber auch einige nachdenkliche Worte: “Aus der Sicht eurer Eltern und uns Lehrkräften war der Berufseinstieg noch nie so einfach, Lehrstellen gibt es zu Hauf.” Doch noch nie sei aber die Welt gefühlt so komplex aufgestellt gewesen: Alte Gewissheiten gelten nicht mehr, “Diktatoren dieser Welt brechen die Regeln des friedlichen Miteinanders, das Klima spielt verrückt und die Künstliche Intelligenz sagt uns, wo es langgeht.”

Was vor einigen Jahren in der Zeit von Corona aus der Not geboren und auch durch die bauliche Situation an der Schule bedingt war, hat die Felix-Nussbaum-Schule beibehalten: Statt einer großen und zentralen Veranstaltung gestalten individuell die Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schüler eine Verabschiedungsfeier im Klassenverband. Die Koordinatorinnen Anja Zeglat und Kirsten Kasfeld-Grotjahn haben wie in jedem Jahr dazu gemeinsam mit den Abgängerinnen und Abgängern die kleine Turnhalle der Schule festlich dekoriert. Die Klassen wählten ihre Einlaufmusik und den Song, mit dem sie verabschiedet wurden, auf einer Leinwand liefen Videos und Bilder aus der gemeinsamen Schulzeit, für jede Klasse war ein individuelles Banner aufgehängt. Aufwändige Blumendeko und eine Bühne bildeten den Laufsteg, auf dem die Schülerinnen und Schüler stolz ihre Zeugnisse präsentierten, zusammen mit einer Rose, die es von der Klassenlehrkraft dazu gab.

Auch die Lehrkräfte gaben den Verabschiedungen ihre ganz eigene Note: Marcel Kirschner (10A) motivierte seine Schülerinnen und Schüler mit den Worten: “Zwar liegt ein arbeitsreiches Jahr hinter uns, aber das Ende des Weges ist noch lange nicht erreicht. Für euch geht die Show jetzt erst los!” Jana Bösche (10B) griff das Motto der Entlassung auf und erstellte ein Rezept für Sternenfänger: “Ein Löffel Diskussionsfreude, Geduld, Treue und Zusammenhalt sind einige der Zutaten, die wir in den vergangenen Jahren benutzt haben.” Kai Lindes (10C) zeigte sich auch traurig über den Weggang seiner Klasse: “Wir sind in den vergangenen Jahren als Einheit zusammengewachsen, und ich werde euch sehr vermissen.” Gudrun Waterböhr (10D) wagte ein Experiment: Den ersten Abschnitt ihrer Rede hatte sie durch das Programm ChatGPT schreiben lassen und löste dann auf: “Merkt ihr, was die KI nicht kann? Menschliche Gefühle und Persönlichkeit. Deshalb ist Menschlichkeit nicht ersetzbar.” Kevin Thrien (10Z) zählte die Hobbys und Eigenschaften seiner Schülerinnen und Schüler im humorvollen Telegramstil auf. “Die vergangenen Jahre haben auch uns Erwachsene viel Kraft gekostet: Gerade hatten wir die Tests und Masken weggeworfen, kam der Angriff auf die Ukraine und dazu noch ständig andere Horror-Nachrichten. Da sind Familie, Freundschaften, aber auch eigene Projekte und Hobbys und viel Humor umso wichtiger!”

Viel Lob und Dank gab es vonseiten der Elternvertretungen, die vor allem würdigten, dass die Lehrkräfte auch immer menschliche und verbindliche Ansprechpartner in den schweren Jahren waren und nicht bloße Bildungsboten. Ausgezeichnet wurde unter anderem die Schülersprecherin Jette Scheller - sowohl von der Schule als auch vom Lady’s Circle -, die sich in diesem Jahr in vielen Bereichen der Schule engagiert und sich für die Schülerinnen und Schüler eingesetzt hat.

Den musikalischen Rahmen bildeten das Musikensemble unter der Leitung von Kirsten Kasfeld-Grotjahn, der ukrainische Schüler Oleksandr Mavieiev mit einem Gitarrenstück und die Lehrerband, die diesmal mit den Klassikern “One” und “Angel of Harlem” für Stimmung sorgten.

Im Anschluss an die Veranstaltung war im Schülercafé noch eine “VIP-Wand” installiert, wo Geschenke verteilt wurden und die Lehrkräfte noch geduldig für Foto- und Selfie-Wünsche zur Verfügung standen.