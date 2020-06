Feuer gelegt in Wohnhaus

In der Nacht zu Donnerstag, 18. Juni, legte ein unbekannter Täter im Keller und im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Kiefernstraße in Neuenkirchen ein Feuer. Außerdem setzte er ein Auto in Brand, das in einer ans Gebäude anschließenden Garage stand.

Fünf Bewohner des Hauses wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Vier erlitten eine Rauchgasintoxikation, eine Bewohnerin verletzte sich beim Sprung aus der Hochparterrewohnung am Knöchel. Das Fahrzeug wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Garage und das Gebäude beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugenhinweise an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800.