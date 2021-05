Feuer in Container ausgebrochen

Am vergangenen Dienstagmittag musste an der Autobahn 7, Raststätte Allertal in Fahrtrichtung Hannover, Gemarkung Essel, ein Überseecontainer durch Mitglieder der Feuerwehr entladen werden. Der 39-jährige Fahrer bemerke während der Fahrt Rauch, der aus dem Container aufstieg.

Die Feuerwehr entlud rund 650 Kartons und löschte das Feuer. Die Ladung im Innenraum wurde vermutlich in Hamburg durch Flexarbeiten am Container ungewollt in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.