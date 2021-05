Feueralarm in Geschäftskomplex

WALSRODE - 14. Mai 2021 - 15:37 UHR - VON MANFRED EICKHOLT

Wegen starker Rauchentwicklung in einem Einzelhandelsgeschäft in der Walsroder Innenstadt ist am Freitagmittag, 14. Mai, ein Großaufgebot an Hilfskräften ausgerückt. Die Einsatzstelle in einem Gebäudekomplex am Parkplatz “Heidecenter” wurde