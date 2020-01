Feuerwehr Bomlitz für die Zukunft gerüstet

“Gerade jetzt, elf Tage nach der Fusion, ist klar, die Freiwillige Feuerwehr Bomlitz ist genauso gut für die Zukunft aufgestellt, wie auch schon am 31.12.2019” - mit dieser Einleitung zur Fusion der Kommunen Bomlitz und Walsrode begann der Bomlitzer Ortsbrandmeister Martin Sommer die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt 53 Einsätze mussten die 66 Mitglieder der Einsatzabteilung im vergangenen Jahr abarbeiten. Besonders erwähnenswert waren mehrere größere Gebäudebrände und diverse Flächenbrände. Bei den technischen Hilfeleistungen fielen besonders viele Notfalltüröffnungen in der Statistik auf. Insgesamt sind in allen Bereichen der Feuerwehr 155 Personen im Alter zwischen sechs und über 90 Jahren vertreten.

Im gesellschaftlichen Teil wurde das Osterfeuer in Bomlitz erstmalig zusammen mit dem Schützenverein Bomlitz ausgerichtet. Eine öffentliche Einsatzübung fand großes Interesse bei der Bevölkerung und soll wiederholt werden. Der Gemeindefeuerwehrtag wurde letztmalig für die Gemeinde Bomlitz ausgerichtet. Dabei konnten Platzierungen im guten Mittelfeld erreicht werden.

Auch die 31 Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr haben ein aktives Jahr hinter sich. Neben feuerwehrtechnischer Ausbildung kam der Spaß nicht zu kurz.

Höhepunkte waren der Besuch des Kreiszeltlagers in den Sommerferien und ein Tagesausflug ins Universum in Bremen. Als besonderer Termin steht im Jahr 2020 das 25-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr ins Haus.

Bei den 27 Kindern der Kinderfeuerwehr kam ebenfalls keine Langeweile auf. So führte ein Tagesausflug die Kinder zur Berufsfeuerwehr nach Hildesheim. Aber auch bei den Mitgliedern der Altersabteilung war stets was los: Neben den Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen waren auch wieder viele Ausflüge Teil des Jahresplanes. Mit Michael Kirchner und Ullrich Berndt treten zwei Kameraden aus der Einsatzabteilung in die Altersabteilung über.

In ihrem Grußwort ging auch die Bürgermeisterin Helma Spöring noch einmal kurz auf die Fusion ein. “Wenn ich mich so umschaue, mache ich mir keine Sorgen, ob die Feuerwehr Bomlitz für die Zukunft gut aufgestellt ist”, so Spöring. In diesem Zusammenhang versprach sie, sich auch den räumlichen Bedingungen in der Feuerwache Bomlitz anzunehmen und Planungen dazu voranzutreiben. Der Brandschutzabschnittsleiter Richard Meyer dankte ebenfalls für die Arbeit auf Kreisebene. Er überreichte Claas Meybohm ein Präsent des Kreisfeuerwehrverbandes für besondere Prüfungsleistungen an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz.

In seiner Funktion als stellvertretender Stadtbrandmeister sprach Jörg Oelfke die ab Januar gültige Gebührensatzung für die Feuerwehren der Stadt Walsrode an. Er bittet alle Bürger, und auch insbesondere die Feuerwehrkameraden, sich mit dem Thema zu befassen.