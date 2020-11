Feuerwehr findet Toten in Düshorn

Die Feuerwehr hat bei einem Löscheinsatz am Mittwochmittag, 18. November 2020, in Düshorn eine Person tot aufgefunden. Sie lag in einer Wohnung im Anbau eines landwirtschaftlichen Hofgebäudes an der Straße Auf dem Kamp. Um 12.55 Uhr wurden die Rettungskräfte aus Walsrode, Düshorn, Krelingen und Bad Fallingbostel mit dem Hinweis „Rauchentwicklung, Menschenleben in Gefahr“ alarmiert. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, in einem ausgebrannten Schlafzimmer fanden die Helfer die tote Person. Die Identität des Verstorbenen und die Todesursache sind unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.