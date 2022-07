Feuerwehr Heidekreis feiert 112 Jahre

Der Kreisfeuerwehrverband Heidekreis begeht in diesem Jahr sein 112-jähriges Bestehen. 112 - eine Zahl, die im Bereich des Brandschutzes unweigerlich mit dem Notruf verbunden und daher auch ein guter Grund zum Feiern ist. Nachdem in diesem Jahr schon ein Blaulichtgottesdienst im Februar stattgefunden hat und das virtuelle Feuerwehrmuseum eröffnet wurde, stehen nun die eigentlichen Jubiläumsfeierlichkeiten am 9. und 10. Juli ins Haus.

An beiden Tagen wird es rund um die Heidmark-Halle in Bad Fallingbostel ein buntes Programm geben, wo Groß und Klein voll auf ihre Kosten kommen. So wird es an beiden Tagen jeweils eine Ausstellung von modernen und historischen Fahrzeugen geben, auch die weiteren Organisationen der “Blaulichtfamilie” im Heidekreis sind vor Ort und werden ihre Arbeit präsentieren. In regelmäßigen Vorführungen können Einsatzszenarien hautnah miterlebt werden. Bei einer großen Tombola gibt es Preise wie Fahrräder oder eine Wochenendreise zu gewinnen. Für die kleinen Besucher steht eine Hüpfburg bereit oder das Angebot zum Kinderschminken. Abgerundet wird das Programm durch eine gastronomische Auswahl.

Am Sonnabend, 9. Juli, startet das Programm um 11 Uhr. Als weiteres Highlight wird es ab 14 Uhr geben: einen Feuerwehrstaffellauf, in dessen Rahmen verschiedene Gruppen auf einem 11,2 Kilometer langen Kurs durch den Liethwald gegeneinander antreten. Für Kurzentschlossene bietet der Arbeiter Samariter Bund (ASB) die Möglichkeit zur Coronaschutzimpfung im Impfbus. Am Sonntag, 10. Juli, finden dann zusätzlich ab 9 Uhr die Kreiswettbewerbe der Feuerwehren im Heidekreis an der Heidmark-Halle statt. Das Orga-Team freut sich auf viele Besucher.