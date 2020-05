Feuerwehr: Neue Führungskräfte

Nun ist es amtlich: Die neuen Führungskräfte in der Stadtfeuerwehr Walsrode haben die Ernennungsurkunden von der Walsroder Bürgermeisterin Helma Spöring entgegengenommen und den Amtseid abgelegt. Die Veranstaltung fand aufgrund der Corona-Pandemie unter besonderen Umständen und unter Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen im Ratssaal statt.

Abstand halten war das Gebot der Stunde. Der neue Stadtbrandmeister ist Michael Schlüter, der vorher das Amt des Ortsbrandmeisters in Honerdingen bekleidete. Seine Stellvertreter sind Ralf Köhler aus Fulde, Holger Krause aus Krelingen und Julian Reinsberg aus Bomlitz. Aus dem Amt des Stellvertretenden Stadtbrandmeisters scheidet Jörg Oelfke aus.

Weitere Wechsel von Bommelsen bis Vethem

Weitere Wechsel gab es wie folgt: neuer Stellvertretender Ortsbrandmeister in Bommelsen ist Timo Eitzmann (zuvor Steffen Wildung), Ortsbrandmeister in Ebbingen ist Björn Wagenholz (zuvor Reinhard Hampf), den Posten des Stellvertretenden Ortsbrandmeisters in Fulde übernimmt Jörn Troschke (zuvor Markus Röhrs), in Hamwiede wird der neue Ortsbrandmeister Jens von Fintel (zuvor Jochen Meyer), sein Stellvertreter wird Eric Benien (zuvor Jens von Fintel). Stellvertretender Ortsbrandmeister in Idsingen-Sieverdingen ist Jan Tomaszewski (zuvor Kai Everts), Stellvertretender Ortsbrandmeister in Kroge ist Falk Schwerdtner (zuvor Stefan Lührs), der neue Ortsbrandmeister in Vethem ist Steffen Lange (zuvor Ralf Küster), sein Stellvertreter wird Torben Küster (zuvor Steffen Lange). Nachdem die erforderlichen Lehrgänge absolviert wurden, konnten außerdem Holger Behnke als Ortsbrandmeister in Stellichte und Sven Griffin als Stellvertretender Ortsbrandmeister in Westenholz ernannt werden.

Kommissarische Leitung

Einige Führungskräfte müssen noch an den notwendigen Lehrgängen teilnehmen und wurden kommissarisch für maximal zwei Jahre mit den “Dienstobliegenheiten” beauftragt. Darunter der in Benzen als Stellvertretender Ortsbrandmeister tätige Stefan Elling (zuvor Manfred Bolsewig), der neue Ortsbrandmeister in Bommelsen Söhnke Dreyer (zuvor Dirk Gotzkowsky) sowie der Honerdinger Ortsbrandmeister Stefan Warnecke (zuvor Michael Schlüter). Auf Antrag des Stadtkommandos wurde Volker Langrehr aufgrund seiner besonderen Leistungen und langjährigen Tätigkeit zum Ehrenstadtbrandmeister ernannt. Ralf Küster und Reinhard Hampf dürfen sich nach Beantragung ihrer Ortsfeuerwehr über den Titel Ehren-Ortsbrandmeister freuen.

Fest am 12. Juni

Sofern die Corona-Situation es zulässt, soll es am 12. Juni in der Stadthalle eine Feierstunde geben, um dann die Ernennungen sowie die Verabschiedungen in würdigem Rahmen zu begehen. Dabei soll besonders den bisherigen Amtsinhabern gedankt werden.