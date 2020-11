Fit für die Schulbegleitung

/lokales/fit-fuer-die-schulbegleitung_10_111958338-21-.html/ / 1

So wurde beispielsweise ausgeführt, wie ein Kind mit einer Seh-, Hör- oder Spracheinschränkung unterstützt werden kann, wie auf ein Kind mit einer Bindungsauffälligkeit und herausforderndem Verhalten eingegangen werden sollte, was die Begleitung eines Kindes mit einer sozial-emotionalen Störung im Schulalltag konkret bedeutet oder auch die Umsetzung von Inklusion aus Sicht einer Schulbegleitung kritisch betrachtet.

Die Tätigkeit einer Schulbegleitung ist in Abhängigkeit des zu begleitenden Kindes sehr individuell in ihrer Gestaltung. Sie erfordert eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit seitens der Begleitung. Ziel des Lehrgangs ist es daher, die Schulbegleitungen mit einer großen Vielfalt an Methoden und Instrumenten vertraut zu machen, um so schnell auf spezifische Situationen reagieren zu können und dem Kind somit eine angemessene Unterstützung zu bieten.

Selbst der Mundschutz konnte die Freude nicht verbergen: 17 Teilnehmende am Lehrgang Qualifizierung zur Schulbegleitung stellten sich zum Abschluss der berufsbegleitenden Qualifizierung erfolgreich den kritischen Fragen der Prüfungskommission. Nach insgesamt 133 Stunden Unterricht zu verschiedenen Themen rund um eine kompetentere Begleitung von Schülerinnen und Schülern mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen konnten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Stolz ihre Zertifikate aus der Hand der Lehrgangsleiterin Annette Engler in Empfang nehmen.



