Flüchtiger kehrt zurück

Der Mann, der am Donnerstag, 14. Juli, bei einem Gefangenentransport von Lüneburg zurück zum Maßregelvollzug in Rehburg-Loccum eine Toilettenpause nutzte und in Höhe Stübeckshorn flüchtete, ist wieder aufgetaucht. Wie die Polizei in Celle mitteilt, ist der Strafgefangene am Sonnabend, 16. Juli, selbstständig in die Maßregelvollzugsanstalt zurückgekehrt.