Flüchtlinge meistern hohe Hürden auf Weg zum Gesellenbrief

/lokales/fluechtlinge-meistern-hohe-huerden-auf-weg-zum-gesellenbrief_10_111895516-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Yil Ohlendorf und Andreas Rose sind ebenfalls froh, die sprachlich schwierigen Anfänge auf sich genommen zu haben, denn es sei “immer leichter geworden, je mehr sie verstanden”. Sie beobachteten zudem großes fachliches Interesse, Tatkraft und Kundenfreundlichkeit. “Wir sind sehr stolz auf die Leistungen während der gesamten Ausbildungszeit und natürlich über die guten Prüfungsergebnisse. Und wir freuen uns, ihnen eine berufliche Perspektive in unseren Betrieben geben zu können.” Durch die abgeschlossene Ausbildung ist nun auch ein dauerhaftes Bleiberecht in greifbare Nähe gerückt.

Auf die Frage nach der größten Herausforderung antworteten alle drei im Einklang: “Die Sprache.” Diese Hürde, vor allem in der Berufsschule, schien im ersten Ausbildungsjahr fast unüberwindbar. Die Fachsprache brachte die Schüler mit ihrem begrenzten deutschen Sprachschatz immer wieder an Grenzen. “Der Wissensstand und die genauen Sprachkenntnisse dieser Schüler waren schwer einschätzbar”, erinnert sich Klassenlehrer Mario Smorra. Die vielen persönlichen Gespräche mit den Auszubildenden und den Betrieben brachten jedoch immer schnelleren Fortschritt. Die intensive Geduldsphase führte dank des Klassenlehrers zu Erfolgserlebnissen bei den Schülern. “Was die drei Jungs erreicht haben, ist eine große Leistung, und sie haben gezeigt: Es ist machbar”, blickt Klassenlehrer Smorra auf die Ausbildungszeit zurück.

“Nichts ist unmöglich unter der Sonne”, lautet ein in syrisches Sprichwort, und es war der erste Gedanke von Saad Alali Alabdullah bei der Freisprechung Anfang März nach erfolgreich bestandener Gesellenprüfung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. “Es war so ein gutes Gefühl. Uns fiel ein Stein vom Herzen”, erinnern sich Sabawoon Alami und Jawad Dakhllala.

Vor knapp fünf Jahren kamen sie ohne deutsche Sprachkenntnisse zu Fuß in den Heidekreis: drei junge Menschen aus Syrien beziehungsweise Afghanistan. Nun haben sie ihren Gesellenbrief als Elektroniker in der Tasche. Eine Erfolgsgeschichte mit hohen Hürden.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ