Forschen mit Konfettiregen

2021 lautet das Motto des Aktionstags “Papier - das fetzt!”. Damit rückt eines der wichtigsten und wertvollsten Materialien für Kinder in den Mittelpunkt. Deshalb hat die Stiftung verschiedene Angebote entwickelt, mit denen die Mädchen und Jungen die Vielseitigkeit und den Wert von Papier umfassend entdecken können. Dabei geht es auch darum, Kinder zu inspirieren, Papier im Alltag bewusst einzusetzen. Denn wie jede Produktion von Werkstoffen ist auch die Papierherstellung mit dem Verbrauch von Ressourcen, beispielsweise von Holz und Energie, verbunden. Aber der Papierverbrauch in Deutschland ist hoch, und er steigt weiter. Es gilt daher, Papier jeden Tag aufs neue mit Bedacht einzusetzen.

Akkurat gefaltet, zu Bällen geknüllt oder in bunte Konfettischnipsel zerrissen: Papier ist tausendfach formbar, fliegt oder schwimmt. Anlässlich des bundesweiten Mitmachtags am 16. Juni ruft die Stiftung “Haus der kleinen Forscher” Erzieherinnen und Erzieher sowie Grundschullehrerinnen und -lehrer auf, Eigenschaften und Fähigkeiten von Papier mit Kindern zu entdecken und zu erforschen. Tolle Ideen zur Umsetzung und spannendes Hintergrundwissen liefert das kostenfreie Aktionsmaterial zum “Tag der kleinen Forscher” 2021. Das Material gibt es unter www.tag-der-kleinen-forscher.de .



