Frau mit Softairwaffe bedroht

In der Nacht zu Montag kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Rodewalder Straße in Nienhagen zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein 29-jähriger Mieter festgenommen wurde. Der Mann hatte bei seiner Nachbarin an die Terrassentür geklopft und - als die Tür geöffnet wurde - der Frau eine Schusswaffe an den Kopf gehalten. Auf diese Weise wollte er offensichtlich sein Missfallen über eine zuvor gestellte Beschwerde der Frau wegen Ruhestörung Nachdruck verleihen.

Im direkten Anschluss trat er gegen die Scheibe der Terrassentür und zerstörte dabei die Verglasung. Polizeibeamte trafen den Täter in seiner Wohnung an, wo sie vier sogenannte Anscheinswaffen (Softair), darunter auch die Tatwaffe, sicherstellten. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch, mit dem Ergebnis: 1,37 Promille. Im Anschluss daran zeigte er sich unkooperativ und widersetzte sich den Anordnungen der Polizeibeamten. Mit einfacher körperlicher Gewalt wurde er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.