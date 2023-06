FuÃŸ fassen in einem fremden Land

Seit dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 ist die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland sprunghaft angestiegen. Die Menschen fliehen vor den Kämpfen in ihrer Heimat mit der großen Hoffnung, in einem anderen Land Schutz und Sicherheit zu finden. Wie lange der Krieg in der Ukraine aber noch andauern wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt völlig unklar - ebenso die Antwort auf die Frage danach, wann die Menschen in ihre Heimat zurückkehren werden und ob das überhaupt eine realistische Option für sie ist.

Den Alltag neu gestalten

Umso wichtiger sei es daher, den Geflohenen verschiedene Perspektiven zu bieten, zum Beispiel in Form von Sprachkursen oder dem Ausüben einer Arbeit, findet die 22-jährige Anastasiia Kurtseva, die mittlerweile im Heidekreis ein neues Zuhause hat, zur Sprachschule geht und ein Praktikum bei der Walsroder Zeitung gemacht hat. Auf der anderen Seite müssten die Geflüchteten ihre Chancen ergreifen und versuchen, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden. In der neuen Folge des WZ-Podcasts “Nove Nachalo - Aus der Ukraine nach Deutschland” spricht die junge Frau unter anderem über ihre Ankunft im Heidekreis, erklärt dabei aber auch, wie sie ihren Alltag gestaltet und versucht, ihren erlernten Job als Journalistin auszuüben.

Unterschiede und Klischees

Außerdem unterhalten sich Anastasiia Kurtseva und Redakteurin Alessa Hachmeister über Unterschiede zwischen Deutschland und der Ukraine und über den Wahrheitsgehalt von Klischees. Sind die Menschen in Deutschland wirklich alle pünktlich und genau? Und gibt es solche typischen Eigenschaften auch bei den Ukrainerinnen und Ukrainern? Die mittlerweile fünfte Folge des Podcasts der Walsroder Zeitung ist ab jetzt online auf allen gängigen Plattformen abrufbar.