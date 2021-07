/lokales/fundament-fuer-die-zukunft_10_112045299-21-.html/ / 1

Es ging “sportlich” zu, herzlich, persönlich und überraschend: Bei ihrem Rückblick hatte Klassenlehrerin Anja Zeglat die Gegenstände dabei, die nicht primär Gegenstand des Unterrichts gewesen waren, darunter Duschschaum und ein Fingerskateboard. Ingo Harmrolfs blickte auf die Zeit als Leiter eine “Reisegruppe” zurück. Und: Die Jugendlichen, so ein Wunsch, sollten sich stärker in die Politik einmischen und ihre Interessen vertreten.

“Hinaus in die Welt - lass Träume fliegen ...”: Das war das Motto, das sich die Schülerinnen und Schüler der Felix-Nussbaum-Schule für ihren diesjährigen Abschluss ausgedacht hatten. Rund 150 Schüler aus dem 10. Jahrgang und die Abgehenden nach Jahrgang 9 wurden im Klassenverband verabschiedet. Schulleiter Rüdiger Strack ging auf die Herausforderungen der Zukunft ein. “Mit eurem Zeugnis erhaltet ihr heute ein solides Fundament für die Zukunft in der Hand. Uns hat Corona aber auch gezeigt, wie unser Konsumverhalten die Umwelt belastet. Es wird eine Herausforderung eurer Generation, Deutschland klimaneutral zu gestalten.”



