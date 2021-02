Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 81-jährige Fußgängerin erlitt am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Schneverdingen im Einmündungsbereich Kabenstraße/Frielinger Straße schwerste Verletzungen, als sie von einem Transporter erfasst wurde. Der 30-jährige Fahrer befuhr die Frielinger Straße (K17) in Richtung Hauptstraße und bog nach links in die Kabenstraße ab. Die Seniorin benutzte den rechtsseitigen Gehweg der Frielinger Straße in Richtung Ortsausgang und querte auf der Fußgängerfurt den Einmündungsbereich der Kabenstraße. Dabei wurde sie von dem abbiegenden Fahrzeug erfasst und lebensbedrohlich verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Kabenstraße musste zur Unfallaufnahme bis 14.30 Uhr gesperrt werden.