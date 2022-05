GaunerpÃ¤rchen in Heber erfolgreich

Ein Gaunerpärchen war am Sonnabend, 7. Mai, gegen 13 Uhr in Heber erfolgreich: Die Frau betrat einen Hofladen an der Hamburger Straße und verwickelte die Inhaberin in ein Verkaufsgespräch. Währenddessen schlich sich der Mann über einen unverschlossenen Seiteneingang in das Haus und entwendete aus der Küche ein rotes Kellnerportmonee mit etwa 30 Euro und aus dem Flur weitere zehn Euro. Das Paar verließ den Ort in einem schwarzen BMW, in dessen Kennzeichen der Buchstaben “W” enthalten sein soll.

Zumindest die Frau war am Tag zuvor auch schon in dem Hofladen. Sie ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, hatte lange schwarze Haare, eine südosteuropäische Erscheinung, trug schwarze Turnschuhe mit weißen Streifen und hatte auffällig lange (etwa drei Zentimeter) weiße Fingernägel.

Hinweise zur Tat und zu dem verdächtigen Pärchen nimmt die Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500 entgegen.