Gegen einen Baum geprallt

Nachdem sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, fuhr eine 20-Jährige mit ihrem Auto aufgrund einer zu starken Gegenlenkbewegung die komplette Fahrbahn nach links und prallte am linken Fahrbahnrand gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 13.15 Uhr auf der L 190 in Richtung Lindwedel. Die junge Frau aus Neustadt am Rübenberge wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.



