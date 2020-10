Geld beim Einkauf gestohlen

Unbekannte entwendeten einer 81-jährigen Frau am Donnerstag, 1. Oktober, gegen 11.15 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Böhmheide in Soltau die Geldbörse aus der Jackentasche. Bereits am Dienstag, 29. September, wurde einer 82-Jährigen die Handtasche in einem Discounter gestohlen. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.