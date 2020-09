/lokales/gemeindedolmetscher-geschult_10_111934707-21-.html/ / 1

Das aktuelle Schulungsformat wurde vom Dozenten der VHS Heidekreis mit Unterstützung von Mitarbeitern der Landkreisverwaltung, Vertretern der Landesschulbehörde sowie in Kooperation mit dem Ethno-Medizinischen Zentrum Hannover durchgeführt und endete mit einer schriftlichen Prüfung. Diese konnten alle zehn Teilnehmer erfolgreich absolvieren. Da der Bedarf an Gemeindedolmetschern weiterhin sehr groß ist und der bislang bestehende Pool noch längst nicht alle benötigten Sprachen umfasst, ist der nächste Schulungszyklus für das Frühjahrssemester 2021 schon in Planung. Anmeldungen sind bereits jetzt möglich: upaschke-albeshausen@vhs-heidekreis.de.

Nicht selten sei es in der Praxis immer noch der Fall, dass beispielsweise bei Elterngesprächen in den Schulen des Landkreises, bei nötigen Behördengängen oder auch Arztterminen jüngere Familienmitglieder, meistens Kinder, für ihre weniger sprachkompetenten Eltern und Verwandten übersetzen.

“Welche Rolle nehme ich als Gemeindedolmetscher in den jeweiligen Gesprächen ein?” und “Wie werde ich meiner Aufgabe, korrekt, unparteilich und vollständig zu übersetzen in möglichst jeder Lage gerecht?”, diese Fragen standen im Zentrum der vielfältigen praktischen Übungen.



