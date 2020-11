Gesuchter stellt sich nach Fahndung

Nach der am Dienstag eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung (WZ berichtete) nach einem Mann, der im Verdacht steht, in ein Erpressungsverfahren in Nordrhein-Westfalen verwickelt zu sein, konnte die Fahndung bereits am Mittwochmorgen wieder eingestellt werden. Der Gesuchte, ein 26-jähriger Mann aus Schneverdingen, rief zunächst bei der Polizei an und suchte anschließend die Dienststelle in Soltau auf. Er lässt sich anwaltlich vertreten.