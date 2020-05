Glasfaser: Gute Nachrichten

Es ist geschafft: Essel und der Esseler Wald werden mit schnellem Glasfaser ausgebaut. 278 Esseler und damit rund 75 Prozent aller Haushalte haben einen entsprechenden Vertrag mit dem hannoverschen Telekommunikationsanbieter htp geschlossen - ein Spitzenwert.

Nun geht es mit dem Ausbau weiter: Jetzt kann auch Bothmer an das schnelle Netz, freuen sich Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries und Björn Gehrs als Initiator der Glasfaser-Initiative. Entsprechende Aufträge sind ab sofort möglich.

Damit auch in Bothmer ausgebaut wird, müssen mindestens 40 Prozent mitmachen. Die Bedingungen sind ebenso günstig, wie in Essel. Hausanschlüsse sind in der Regel kostenlos und bieten mindestens 250.000 kBit/s. Um mitzumachen, reicht laut Initiatoren ein Anruf unter (05071) 8000276 oder (05071) 96840. Die Beratung und Auftragsannahme werden komplett per Telefon durchgeführt. Notwendige Formulare werden dann per Post oder Mail verschickt. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, sich direkt bei htp-Partnern beraten zu lassen. Eine Informationsveranstaltung wird es aufgrund von Corona in Bothmer diesmal leider nicht geben, so die Verantwortlichen. Auch Bothmeraner, die bereits bei htp sind, müssen sich melden, damit die Umstellung erfolgt. Sehr wichtig für Bothmer und die Dorfgemeinschaft: Bei Angabe des Vereinscodes VWK1504263 erhalten Bothmersche Vereine pro Vertrag 50 Euro von htp. Weitere Informationen unter www.glasfaser-initiative-schwarmstedt.de.