Gleiche Chancen für alle Kinder

Als Ende der Bewerbungsfrist wurde zunächst der 31. Dezember festgelegt. Eingereicht werden können die Bewerbungen per E-Mail an info@hup-verein.de. Alle weiteren Kontaktdaten, Informationen und das Bewerberformular finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.hafensaenger-und-puffmusiker.de.

Mit dem Projekt wird angeknüpft an die Aktion “10 für 10”, die im vergangenen Jahr anlässlich des zehnjährigen Bestehens gestartet worden war. Zehn Projekte wurden von dem im November 2009 gegründeten Verein mit insgesamt 15.000 Euro unterstützt, darunter die Anschaffung eines Fußballtors, eines Bauwagens und eines Spielgerüstes. Die Fortsetzung einer Reittherapie wurde ermöglicht und die Unterhaltungskosten für zwei Esel in einer Kita übernommen. Für eine Flüchtlingsfamilie mit einem körperlich und geistig behinderten Kind wurde eine Schaukel angeschafft. Eine Familie, die dringend ein behindertengerechtes Auto für ihren sechsjährigen Sohn benötigte, erhielt einen Zuschuss.



