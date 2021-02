/lokales/gottesdienst-per-telefon_10_111986978-21-.html/ / 1

Teilnehmen kann grundsätzlich jeder - eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bernhardt und Brandt denken darüber nach, ob ein solches Angebot sich auch weiterführen lässt, wenn es wieder Präsenzgottesdienste gibt, zu denen aber noch nicht jeder kommen mag. In einem sind sich beide auf jeden Fall einig: “Wir freuen uns, wenn wir am Sonntag viele Leute erreichen, endlich wieder Gottesdienste feiern und die Kontaktlosigkeit ein wenig durchbrechen können.”

Gottesdienstteilnehmer und -teilnehmerinnen können sich am Sonntagmorgen ab 9.45 Uhr einwählen, werden persönlich begrüßt, und um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Musik, Lesungen und Gebeten. Ein Element ist den beiden Initiatoren besonders wichtig: das Mitsingen. Auch wenn eine nicht zu verhindernde Verzögerung in der Übertragung richtigen Gemeindegesang nicht gestattet, mit einem Gesangbuch in der Hand und Musik und Stimme vom Kantor im Ohr kann jeder miteinstimmen. Die Gottesdienstdauer soll 30 Minuten nicht überschreiten, sondern lieber im Anschluss noch die Möglichkeit zum Klönen schaffen.

Keine Gottesdienste am Sonntag - das war vor einem Jahr noch kaum vorstellbar, ist momentan aber fast im gesamten Kirchenkreis Walsrode Realität, um persönliche Kontakte zu minimieren. Nun bietet die Kirchengemeinde Walsrode eine neue Gottesdienstform an: den Telefongottesdienst. Vorerst sind diese Veranstaltungen für den 14. Februar und den 7. März geplant.



