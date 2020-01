Gottesdienst zwischen Baugerüsten

Seit Dienstag wird in der Schwarmstedter St. Laurentius-Kirche gewerkelt. Die zahlreichen Risse im Deckengewölbe werden fachmännisch geschlossen. Die Baustelle in der Kirche hält jedoch nicht davon ab, dass am Sonntag ein Gottesdienst stattfindet. So treffen sich die Gemeindemitglieder am Sonntag, 12. Januar, ab 10.30 Uhr mitten in einer Baustelle.

“Wir haben uns bewusst entschlossen, den Gottesdienst nicht in das Gemeindehaus zu verlegen. Denn es ist unglaublich spannend, die Kirche einmal in einem ganz anderen als dem gewohnten Zustand zu erleben”, sagt Pastor Frank Richter, der zu dem etwas anderen Gottesdienst einlädt.

Seit über 500 Jahren haben die Schwarmstedter immer wieder an ihrer Kirche gebaut, etwas abgerissen, renoviert und sie dem Zeitgeschmack angepasst.

“Unsere Kirche ist wirklich ein Schmuckstück für Schwarmstedt. Mit den jetzigen Arbeiten sorgen wir dafür, dass uns, bildlich gesprochen, nicht ‚der Himmel auf den Kopf fällt‘”, so Pastor Richter mit einem Schmunzeln. Foto: St. Laurentius-Kirche