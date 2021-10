GPS-Systeme und Displays gestohlen

In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte aus einer Maschinenhalle an der Heberer Straße in Behringen von mehreren landwirtschaftlichen Maschinen die GPS-Empfänger und Fahrzeugdisplays. Der Schaden wird auf rund 42.000 Euro geschätzt.

In derselben Nacht brachen Unbekannte das Schloss einer Hallentür am Uhlenstieg heraus, durchsuchten zwei Fahrzeuge und entwendeten einen an der Wand befestigten Würfeltresor. Hier wird der Schaden auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Taten sowie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, auch an den Vortagen, nimmt die Polizei Munster unter (05192) 9600 entgegen.