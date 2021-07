/lokales/greifen-sie-nach-den-sternen_10_112044768-21-.html/ / 1

Große Disziplin wurde den Schülern in dieser Zeit abverlangt. Genauso standen aber auch die Lehrkräfte vor einer Herausforderung und mussten lernen, Kontaktverlust im digitalen Unterricht wieder zu beleben. Für den Einsatz und Fleiß belohnten sich die Absolventinnen und Absolventen mit dem Abschluss. “Nutzen sie ihre gewonnenen Erkenntnisse und Freiheiten”, gaben die Klassenlehrer Oliver Bardell und Rainer Franke ihren Schülern mit auf den Weg. Abgerundet wurde die kurzweilige Veranstaltung mit der Prämierung des Jahrgangsbesten: in diesem Jahr Stefan Schechtel.

Klein und fein verlief die Entlassung im Forum der BBS Walsrode. “Ein bewegtes Schuljahr endet”, so Arne Kuhne, als er die Anfänge der Pandemie noch mal in Erinnerung rief. Neue Herausforderungen standen an. “Zum wichtigsten Kontaktelement wurde nun der PC, Tablet oder Laptop”, erinnerte Kuhne. Unterricht war nur darüber möglich. Von der Existenz eines persönlichen Schüleraccounts hatte viele bis zu diesem Zeitpunkt nur gehört. Ab März 2020 änderte sich das schlagartig und man wusste das Vorhandensein zu schätzen”, erinnerte sich Klassenlehrer Rainer Franke in seiner Rede.



