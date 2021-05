Große Sorge um den goldgelben “Pfingstvogel”

/lokales/grosse-sorge-um-den-goldgelben-pfingstvogel_10_112029136-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Und doch macht sich der NABU Niedersachsen Sorgen um den Pirol, der aufgrund seiner Gefährdung mittlerweile bis in die Vorwarnliste der Roten Liste der gefährdeten Arten vorgerückt ist. Pirole lieben Standorte mit großen, stattlichen Bäumen, sehr gern in Gewässernähe wie Auwälder, alte Parks, aber auch Alleen, große Gärten und Streuobstwiesen mit altem, hohem Baumbestand. Aber: Auwälder sind großenteils verschwunden, viele Streuobstwiesen ebenso. Auch die Hauptnahrung, Insekten, wird weniger. Und in seinen Überwinterungsgebieten schwinden die tropischen Wälder durch Einschlag und infolge des Klimawandels. Hinzu kommt, dass etliche Pirole immer noch auf ihrem langen Zugweg illegal getötet werden. Wohlers rät: “ Wer den Platz in seinem Garten hat, kann Eiche, Erle, Pappel und andere Großbäume pflanzen und sie groß wachsen lassen.”

Der Pirol kehrt Ende April, Anfang Mai zurück, nachdem er den Winter im tropischen Afrika verbracht hat. Es sind ungeheure Flugleistungen, die der Pirol erbringen muss, denn seine Überwinterungsgebiete liegen südlich der Sahara, insbesondere in den Wäldern Ostafrikas bis hinunter nach Mosambik. Aber auch in West- und Südafrika überwintern sie. Bereits Ende Juli, Anfang August machen sich die hiesigen Pirole nach dem Ende der Brut wieder auf den langen Weg gen Süden.

Dass sie den Menschen kaum auffallen, liegt an ihrer Lebensweise. Sie zählen zu den Bewohnern der Baumkronen. “Aber den Gesang, den flötenden Ruf, wird kein Vogelfan vergessen”, sagt Rüdiger Wohlers vom Naturschutzbund in Niedersachsen (NABU).



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ