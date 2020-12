Großzügige Spender

Die Zeit vor Weihnachten gibt vielen Menschen Anlass dazu, Gutes zu tun und zu spenden - so auch den SoVD-Mitgliedern des Walsroder Ortsvereins. Der Verein hat in diesem Jahr zahlreiche Aktivitäten ausfallen lassen müssen. Daher ist das Budget noch gut gefüllt, sodass der Vorstand entschieden hat, die Aktion “Weihnachten im Schuhkarton” mit Sachspenden im Gesamtwert von 500 Euro zu unterstützen. Davon konnten Kuscheltiere, Schreib- und Bastelartikel finanziert werden, die nun in liebevoll verpackten Paketen auf dem Weg zu bedürftigen Kindern sind.

Organisatorin der Aktion ist Carmen Ehlers. Neben den Mitgliedern des SoVD wurde sie unter anderem auch von zwei Walsroder Supermärkten, die Zahnbürsten und Zahnpasta sowie Süßigkeiten und Geld spendeten, unterstützt. Die Hilfe sei vor allem in diesem Jahr sehr wichtig, denn insgesamt wurden weniger Schuhkartons abgegeben, als in den vergangenen Jahren. Vielleicht seien die Spender in diesem Jahr wegen Corona ein bisschen zurückhaltender, mutmaßt Carmen Ehlers.