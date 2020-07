Grüne kritisieren Entscheidung zur Betretung des Bohrplatzes

/lokales/gruene-kritisieren-entscheidung-zur-betretung-des-bohrplatzes_10_111906940-21-.html/ / 1

Enttäuscht zeigt sich die Fraktion indes von der Niedersächsischen Landesregierung und von den örtlichen Landtagspolitikern von SPD und CDU. Es sei mittlerweile viel zu viel Zeit vergangen, ohne dass die Landesregierung so wie versprochen die Initiative in Richtung Bundesrat auf den Weg gebracht habe. Den Worten müssten nun auch schnelle Taten folgen, betonte Wiedemann.

Mit deutlichen Worten kritisiert die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen die Entscheidung des Landesamtes LBEG , dass die Betreiberfirma Vermilion gegen den Willen eines Grundeigentümers die Zuwegung zum Bohrplatz nutzen darf. Das Aktionsbündnis gegen Gasbohren in Dorfmark habe damit eine juristische Niederlage erlitten, weil Vorschriften im Bergrecht, wonach “die Gewinnung von Erdgas und dessen Nutzung für die Energieversorgung ein am Gemeinwohl orientiertes Anliegen darstellt” zulasten einer erkennbaren Abwägung mit den Rechtsgütern Leben und körperliche Unversehrtheit der Anwohner erfolgt sei.



