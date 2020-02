Handfeste Streitigkeiten bei Feiern

Die Gäste wollten in einem Tanzlokal an der Oststraße in Schneverdingen entspannt feiern, doch dann kam es zu einer Auseinandersetzung. Am vergangenen Sonnabendmorgen wurde das 31-jährige Opfer von drei bis vier Personen geschlagen und leicht verletzt, nachdem der Auseinandersetzung eine verbale Provokation vorausgegangen war. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter (05193) 982500 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Auch in Neuenkirchen kam es am Wochenende zu einem handfesten Streit. In der Nacht zu Sonntag kam es bei einer Veranstaltung zu zwei Auseinandersetzungen, bei denen die Opfer Verletzungen erlitten, außerdem wurde eine Brille beschädigt und ein Toilettenwagen in Mitleidenschaft gezogen.