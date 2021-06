Hannes Luhmann führt CDU-Liste an

/lokales/hannes-luhmann-fuehrt-cdu-liste-an_10_112040540-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Auf dem zweiten Listenplatz ist nun Reinhard Stelter mit viel Erfahrung in der kommunalen politischen Arbeit, gefolgt von den aktuellen Gemeinderatsmitgliedern Frank Barz und Stephan Borchers. “Wir haben eine sehr vielfältige Liste, aber es auch geschafft, neue Kandidaten von unseren Ideen zu überzeugen und damit einen kleinen Generationenwechsel eingeleitet”, meint Luhmann und freut sich mit Bianca Paulauskas und Nina Kochius zwei junge und motivierte Damen in den eigenen Reihen zu wissen. Wichtig sei den Christdemokraten laut Luhmann auch eine verstärkte Besetzung aus Eilte, wofür mit Daniel von der Ohe, Marc Dunker und Mark Graubohm gleich drei Personen gefunden wurden, die eine starke Identifikation mit der Region haben. Die Liste wird komplettiert durch Stefan Schaffarczyk und Reido Luhmann, die erstmals zur Wahl stehen.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ