“Hasta la vista, Abi-Jahrgang 2023”

Wahl-Heidjerin: Zu den „Zugereisten“ der Redaktion gehört Silvia Herrmann. Geboren im Kreis Diepholz, sammelte sie dort schon während der Schulzeit erste Erfahrungen bei ihrer Heimatzeitung. Diese journalistischen Schritte ebneten ihr 1998 auch den Weg vom Germanistik- und Anglistikstudium in Göttingen zum Volontariat bei der Walsroder Zeitung.



Ob politische Diskussionen im Gemeinderat, großes Theater auf der Stadthallenbühne oder die kleinen feinen Geschichten der Menschen im Südkreis - die ganze bunte Bandbreite und Möglichkeiten einer „Zeitung vor Ort“ haben die Redakteurin seither nicht mehr losgelassen, ebenso wenig wie Land(schaft) und Leute in der Region, in der sie mit ihrer Familie heimisch geworden ist. Zwei Schwerpunkte ihrer redaktionellen Arbeit bilden die Samtgemeinde Rethem und die lokale Kulturberichterstattung.



In der WZ-freien Zeit sind ihre beiden Kinder derzeit ihr größtes Hobby, auch Yoga hat sie für sich entdeckt. Haus, Garten und Böhme tauscht Familie Herrmann zudem gerne Mal mit Mittelmeer und spanischer Lebensart.