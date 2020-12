Haus an Walsroder Bergstraße in Flammen

/lokales/haus-an-walsroder-bergstrasse-in-flammen_10_111963448-21-.html/ / 1

Der Einsatzleiter, Alfred Suhr, ließ von Vorder- und Rückseite unter Atemschutz die Brandbekämpfung einleiten. So konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich aber noch bis 6.30 Uhr hin. Das gesamte Haus sowie die Verkaufsräume wurden stark verqualmt, der Rauch musste mittels Überdrucklüfter aus dem Gebäude gedrückt werden. Da zahlreiche Atemschutzgeräteträger sowie eine zweite Wärmebildkamera benötigt wurden, alarmierte die Leitstelle die Ortsfeuerwehren Fulde, Hünzingen und Bomlitz nach. So waren insgesamt 65 Feuerwehrleute mit zehn Fahrzeugen eingesetzt.

Die Ortsfeuerwehren Walsrode und Honerdingen wurden in der Nacht zu Dienstag, 8. Dezember, gegen 2.16 Uhr alarmiert. Bei der Anfahrt zum Einsatzort kam über Funk die Rückmeldung von der Leitstelle, dass der Lagerraum eines Einzelhandelsgeschäftes an der Bergstraße brennen würde. Dies bestätigte sich bei Ankunft der Ehrenamtlichen am Einsatzort. Das Lager stand in Vollbrand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Alle sechs Bewohner hatten bereits die Wohnungen im Gebäude verlassen, sie waren durch Rauchmelder gewarnt worden.



