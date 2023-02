Haus durchsucht und Uhren gestohlen

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 und 18 Uhr, begaben sich Unbekannte nach Angaben der Polizei in den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks am Birkenweg in Walsrode und hebelten ein Fenster eines Einfamilienhauses auf. Die Täter drangen in das Gebäude ein, durchsuchten es und entwendeten Uhren.

Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter (05191) 93800 entgegen.