Haus in Gefahr: Bäume gesichert und gefällt

Am Freitag, 21. Mai, rückten die Ortsfeuerwehren Ebbingen und Walsrode gegen 17.30 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung aus. Durch starke Windböen waren zwei Bäume so instabil geworden, dass sie auf ein Haus zu stürzen drohten. Aus dem Korb der Drehleiter schlugen die Aktiven die Seilwinde vom Rüstwagen und ein Seil eines Treckers an, um die Bäume gegen unkontrolliertes Fallen zu sichern. Danach wurden sie gefällt, ohne dass weitere Beschädigungen entstanden. Der Einsatz, bei dem beide Feuerwehren Hand in Hand arbeiteten, war gegen 20 Uhr beendet.



