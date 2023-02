Hausbesitzer überrascht Einbrecher

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurden Einbrecher vom heimkehrenden Hausbesitzer überrascht, als sie ein Einfamilienhaus an der Moorstraße in Schneverdingen durchsuchten. Die Täter flüchteten vermutlich in Richtung Karl-Meyer-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist laut Angaben der Polizei noch unbekannt. Der verursachte Schaden durch das Aufhebeln einer Terrassentür beträgt etwa 500 Euro.

Ebenfalls am Freitagabend sind Täter zwischen 18 und 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Thingstraße in Schneverdingen eingedrungen, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Auch bei diesem Einbruch ist bisher unklar, ob etwas entwendet wurde. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Schneverdingen unter (05193) 982500 entgegen.