Heidekreis erlässt Allgemeinverfügung

In anderen Bereichen bleibe es aufgrund einer längeren Aufenthaltsdauer zunächst noch bei der Testpflicht. Dies gilt beispielsweise in Museen und der Außengastronomie.

Darüber hinaus entfällt aufgrund der niedrigen Inzidenz im Heidekreis ab dem 25. Mai die quadratmeterbezogene Kapazitätsbeschränkung im Einzelhandel. Dies gilt laut der neuen Corona-Verordnung des Landes in Landkreisen, in denen über fünf Werktage hinweg die Inzidenz nicht mehr als 35 beträgt.

Ab Dienstag, 25. Mai, ist in den Verkaufsstellen des Einzelhandels im Heidekreis kein vorheriger negativer Schnelltest mehr erforderlich. Dies ergibt sich aus Paragraf 9a (neu) der Niedersächsischen Corona-Verordnung. Die Pflicht, sich vor dem Besuch eines Einzelhandelsgeschäfts testen zu lassen, entfällt, wenn in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt an fünf Werktagen in Folge die Inzidenz von 50 unterschritten wurde. Im Heidekreis liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bereits seit einiger Zeit unterhalb des Wertes von 50, seit dem 15. Mai sogar unter 35.



