Heidjer im Hochzeitsfieber?

WALSRODE - 27. Januar 2020 - 13:36 UHR - VON PRAKTIKANT

Niedersachsenweit steigt die Zahl der Eheschließungen. Im Heidekreis ist dieser Trend bislang ausgeblieben - zumindest in der Fläche.“Ja, ich will.” - immer häufiger geben sich Menschen in Niedersachsen nach Angaben des Landesamts für Statistik das Ja-Wort. Rund 46.000 Ehen wurden demnach 2018 in Niedersachsen geschlossen, fast zehn Prozent