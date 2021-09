/lokales/heimische-wirtschaft-kann-sich-mit-einbringen_10_112069484-21-.html/ / 1

Insgesamt sei die Stadt bezüglich einer entsprechenden Entwicklung bestens aufgestellt. “Als größte Partnerkommune in der Wirtschaftsregion Deltaland haben wir in Walsrode Gewerbe- und Industrieflächen für unterschiedlichste Bedarfe im Portfolio. Das ist eine komfortable wirtschaftliche Ausgangslage”, betont die Bürgermeisterin. Nach der Fusion mit der Gemeinde Bomlitz gehe es aus Sicht von Spöring nun darum, einen neuen Flächennutzungsplan für das größer gewordene Stadtgebiet zu erarbeiten. “Auch vor diesem Hintergrund müssen und wollen wir unsere weitere Gewerbeflächenentwicklung strategisch angehen”, sagt sie. Es gelte dabei, unterschiedlichste Belange zu berücksichtigen. “Zudem möchten wir auch langfristig nicht vom Bedarf heimischer Unternehmen oder Anfragen von außerhalb überrascht werden”, erklärt Spöring.

In den kommenden Tagen werden Verantwortliche in Walsroder Betrieben per Anschreiben eingeladen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Walsrodes Erster Stadtrat Andre Reutzel würde sich freuen, “wenn sich möglichst viele Unternehmen einige Minuten Zeit nehmen und unsere Fragen beantworten. Je umfangreicher die Ergebnisse, desto gezielter können wir auf den Bedarf eingehen.”



