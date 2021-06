/lokales/heinz-wiechers-tritt-nicht-wieder-an_10_112039131-21-.html/ / 1

Diese Beitragsdiskussion wird moderiert. Die Redaktion behält sich das Recht vor, eingereichte Kommentare zu löschen, wenn diese gegen den Verhaltenscodex verstoßen. Ihr Kommentar sowie Ihr vollständiger Name werden in der Beitragsdiskussion veröffentlicht. Einzelne Kommentare können zur Veröffentlichung in der Walsroder Zeitung verwendet werden.

Er freute sich, dass sich mit Tobias Liß, Christin Barczewski, Markus Leppert und Matthias Scharf gleich mehrere engagierte Kandidatinnen und Kandidaten gefunden haben, die sich ehrenamtlich, kommunalpolitisch für die Gemeinde einsetzen wollen und bei der Gemeinderatswahl für die SPD antreten. “Weitere Interessierte sind willkommen und können sich mit uns in Verbindung setzen”, so die Sozialdemokraten. Christin Barczewski und Markus Leppert wollen auch für die Wahl zum Samtgemeinderat kandidieren. Das begrüßte Christian Rose ausdrücklich, der als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Samtgemeinderat Ahlden beim Treffen mit dabei war und über die aktuellen Themen und Herausforderungen auf Samtgemeindeebene und darüber hinaus informierte.

SPD-Mitglieder und Interessierte aus Grethem und Büchten trafen sich am Sportheim, um sich über die anstehenden Kommunalwahlen am 12. September auszutauschen. Heinz Wiechers informierte die Anwesenden über seine langjährige Tätigkeit im Gemeinderat Grethem. Es sei ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, sich für die örtliche Gemeinschaft einzusetzen, sagte er. Er werde aber zur Gemeinderatswahl im Herbst nicht wieder antreten. “Es müssen eben nach so vielen aktiven Jahren Jüngere ran”, so Wiechers.



Redaktion Walsroder Zeitung

redaktion@wz-net.de



Unsere Redakteure sind täglich für Sie in der Region unterwegs, um Neuigkeiten vor Ort zu recherchieren – trotzdem können auch sie nicht überall sein. Aus diesem Grund gibt es zahlreiche Organisationen, Vereine und Verbände, die sich selbstständig mit ihren Berichten, Meldungen und Fotos an die WZ wenden, damit wir sie berücksichtigen können.



Weiterhin greifen wir auf unsere Freien Mitarbeiter zurück, die quer durch den Landkreis Presse-Termine für uns wahrnehmen. Sie wollen dazugehören? Bei Interesse an einer Freien Mitarbeiterschaft wenden Sie sich telefonisch an die Redaktion unter (05161) 6005-81 oder per E-Mail an redaktion@wz-net.de



Wir freuen uns auf Sie!



Ihre WZ