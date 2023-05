/lokales/heizung-kaputt---tierheim-hodenhagen-bittet-um-spenden_10_112230236-21-.html/ / 1

“Einer unserer ältesten Mitarbeiter hat fristlos gekündigt”, heißt es in der Mitteilung des Tierheims Hodenhagen. Gemeint ist die Heizung in dem Gebäude an der L 190 zwischen Beetenbrück und Hodenhagen. Das Gerät, das mit Flüssiggas aus einem Tank im Garten gespeist worden war, sei schon zuvor sehr oft ausgefallen. “Wir hatten gehofft, dass noch ein bisschen Zeit ist, bis sie ganz den Geist aufgibt”, so eine Tierheimsprecherin, “aber nun ist es leider so weit.” Die Einrichtung müsse sich “schnellstmöglich um Ersatz kümmern, was natürlich eine recht große Herausforderung darstellt, bei der wir dankend jede finanzielle Unterstützung annehmen”.



