Heumiete in Cordingen brennt lichterloh

Feuer hält Helfer vier Stunden lang in Atem, Kreisstraße 129 ist über Stunden vollgesperrt.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am frühen Montagmorgen eine Heumiete in Cordingen in Brand geraten. Gegen 2.45 Uhr entdeckte eine Polizeistreife zufällig das Feuer an der Kreisstraße 129, die alarmierte Feuerwehr begann wenig später mit den schwierigen Löscharbeiten. Etwa 40 Helfer der Feuerwehren Bomlitz und Hünzingen waren im Einsatz, um das Feuer, das auch auf einen Baum übergriff, unter Kontrolle zu bringen. So musste das Heu auseinandergezogen werden, um auch Glutnester abzulöschen. Erst nach 7 Uhr waren die Löscharbeiten beendet, die Kreisstraße 129 ist bis in den Morgen vollgesperrt. Was zu dem Feuer geführt hat, ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.