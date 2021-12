Hier gibt es offene Kirchen und Gottesdienste Ã¼ber die Feiertage

/lokales/hier-gibt-es-offene-kirchen-und-gottesdienste-ber-die-feiertage_10_112110930-21-.html/ / 1

Walsrode: Anmeldung erforderlich unter www.kirchengemeinde-walsrode.de. Heiligabend 11 Uhr Kindergottesdienst für Kleinkinder (Diakonin Gürtler), 3G, 14 Uhr Gottesdienst Seniorenheim, Robert-Koch-Straße 6 (Pastor Seevers), 14.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche (Pastor Bernhardt), 3G, 15.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel in der Kirche (Pastor Bernhardt), 3G, 16.30 Uhr Christvesper mit Krippenspiel vor der Kirche (Pastor Seevers), 0G, 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor vor der Kirche (Pastor Bernhardt), 0G, 23 Uhr Christmette mit Jungem Chor in der Kirche (Superintendent Fricke), 2G. 1. Weihnachtstag 10 Uhr Festgottesdienst in der Kirche (Pastorin Schäfer). 2. Weihnachtstag 10 Uhr Festgottesdienst mit Kantorei in der Kirche (Pastor Bernhardt).

Norddrebber: Heiligabend (Anmeldung mit Name, Anschrift, Telefonnummer bei Elke Timrott, 0172/ 2592667 oder elke.timrott@web.de) 15 Uhr Christvesper mit Posaunenchor in der Reithalle von Familie Klingenberg, Im Ort 4, mit Sitzplätzen, 3G. Info: www.kirchengemeinde-gilten.de.

Hodenhagen: Heiligabend 15 Uhr Gottesdienst in der Aller-Meiße-Halle (Diakonin Patzlee), 3G, 17 Uhr Christvesper in der Aller-Meiße-Halle (Lektor Plesse), 3G. Info: www.kirchengemeinde-ahlden.de.



