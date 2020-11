/lokales/hilfe-bei-psychischen-erkrankungen_10_111958745-21-.html/ / 1

“Heidjers:Help kümmert sich also darum, dass Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen möglichst zeitnah Hilfsprogramme verschiedener Art bekommen, und deshalb ist es wichtig und gut, dass sich in unserem Gemeindepsychiatrischen Zentrum viele Kooperationspartner aus dem ambulanten und stationären Bereichen zusammengefunden haben”, erklärt Dr. med. Florian Gal, Chefarzt der Fachabteilung Psychiatrie und Psychotherapie am Heidekreis-Klinikum. Dr. Gal ist - gemeinsam mit Dr. Wolf Döring, Oberarzt und ärztlicher Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Heidekreis - ärztlicher Leiter des GPZ “Heidjers:Help”.

Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen brauchen oft Hilfe und Unterstützung. Zum Beispiel, wenn sie einen Therapieplatz suchen, einen Platz in einer Wohngruppe - oder auch mehrere Maßnahmen zusammen. Damit diesen Menschen zeitnah und möglichst “passgenau” geholfen werden kann, gibt es seit dem 9. November “Heidjers:Help”, ein Gemeindepsychiatrische Zentrum (GPZ), das in der Trägerschaft des Heidekreis-Klinikums steht.



