Hilfstransport: 1600 Kartons Ã¼berfÃ¼hrt

Wohl selten ist ein Transport mit Hilfsgütern in die Ukraine dringender und wichtiger als in diesen Tagen: Die wirtschaftliche Lage im Land ist angespannt, die Corona-Pandemie grassiert weiter, die Preise steigen, die Währung verliert an Wert, und der Winter steht vor der Tür. “Die bedürftigen Menschen in Kovel warten sehnsüchtig auf diesen Transport”, sagt Michael Haacke vom Verein Kinderhilfe Kovel/Wolynien.

Dem Verein ist es auch in diesem Jahr wieder gelungen, einen Transport zu organisieren. Das sei auch sehr nötig gewesen, denn die Sortierhalle in Altenboitzen sei dank der vielen Altkleiderspenden mittlerweile fast aus allen Nähten geplatzt. Der humanitäre Transport geht in die Sozialstation von Walsrodes Partnerstadt nach Kovel. Dort können sich die Ärmsten der Armen, die im Besitz eines Berechtigungsscheines sind, Kleidungsstücke, Schuhe, Brillen, Spielzeug, Bett- und Tischwäsche und vieles mehr, was dringend benötigt wird, abholen.

Der Lastwagen wurde am vergangenen Wochenende mit insgesamt 1600 Kartons beladen, die von den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern um Heinz und Irmgard Kapels, Ute Böttcher sowie Petra Haacke gepackt wurden. Die Anzahl der Kartons entspricht einem Transportgewicht von etwa 14 Tonnen. Bereits am nächsten Tag wurde der Lkw dann auf die 1250 Kilometer lange Reise geschickt. In Kovel wird der Transport von den Damen der Sozialstation erwartet.