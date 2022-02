Hinweise nach Einbruch erbeten

Am Mittwoch, 2. Februar, haben Einbrecher zwischen 17 und 21.30 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Schlehenweg in Schneverdingen einzudringen. Die Hebelversuche sowohl an der Eingangstür als auch am Wohnzimmerfenster schlugen fehl. Die Täter gelangten nicht ins Haus. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Schneverdingen unter (05193) 982500.